Sanità: costi e liste d'attesa lunghissime, rinuncia alle cure un over 65 su quattro con malattie croniche del sistema respiratorio, dei reni, del cuore o del fegato (Di lunedì 28 ottobre 2024) Lo dice il nuovo report Passi d'Argento dell'Istituto Superiore di Sanità che sottolinea come chi è costretto a desistere nelle prenotazioni di visite ed esami è proprio chi è già malato e ne avrebbe più bisogno Vanityfair.it - Sanità: costi e liste d'attesa lunghissime, rinuncia alle cure un over 65 su quattro con malattie croniche del sistema respiratorio, dei reni, del cuore o del fegato Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Lo dice il nuovo report Passi d'Argento dell'Istituto Superiore diche sottolinea come chi è costretto a desistere nelle prenotazioni di visite ed esami è proprio chi è già malato e ne avrebbe più bisogno

Sanità: costi e liste d'attesa lunghissime, rinuncia alle cure un over 65 su quattro con malattie croniche del sistema respiratorio, dei reni, del cuore o del fegato

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

In Puglia un anziano con una patologia su quattro rinuncia a curarsi per via delle liste d'attesa che sono troppo lunghe, per i costi della sanità o perché ha ... (quotidianodipuglia.it)

Credo che per quanto riguarda la sanità sia la peggior manovra di sempre. I nostri uffici hanno fatto una prima valutazione, sul piano nazionale le risorse ve ... (controradio.it)

Il ministro a Firenze: non è un problema solo di risorse, bisogna saperle anche usare. “Le assunzioni di medici e infermieri? Ho sempre parlato di un piano pluriennale” ... (msn.com)