Roberta Bruzzone | ecco perché Giovanni Barreca lascia il carcere

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Altavilla Milicia (Palermo), 28 ottobre 2024 -, criminologa e consulente di. Con un risultato clamoroso, oggi è stato appena scarcerato l’uomo che era stato arrestato con la figlia 17enne e una coppia per il massacro in famiglia, nella villetta di Altavilla Milicia (Palermo). “Abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo risultato. Ho incontratopiù volte. Quell’uomo ha un disturbo delirante di matrice psicotica, un delirio mistico che gli impedisce di leggere la realtà”. Dove andrà? “In un Rems, una residenza per l’esecuzione di misura di sicurezza. Ma per il momento non si trova posto. Quindi nell’attesa dovrà essere individuata un’altra struttura dove vivrà in libertà vigilata”.In altre parole, sarà libero? “Sarà libero ma controllato. Questo è un principio di civiltà.ha agito per un disturbo delirante.