361magazine.com - Ring: prima campagna adv in Italia, anche con Mahmood e Vanoni

Leggi tutta la notizia su 361magazine.com

(Di lunedì 28 ottobre 2024)lancia la suadi comunicazione multicanale inper presentare la sua gamma di dispositivi di sicurezza domestica intelligente. Protagonistigli artistie Ornella, una società Amazon, ha lanciato la suadi comunicazione integrata per presentare aglini l’intera gamma dei suoi dispositivi di sicurezza domestica intelligente, che comprende video campanelli, videocamere, allarmi e accessori. Dopo la conquista dei consumatori incon il lancio diIntercom, il dispositivo che rende i citofoni smart,si è dato una nuova missione: permettere alle persone dirimanere sempre in contatto con le cose che contano di più per loro: i propri cari, gli animali domestici, mala casa stessa e gli esercizi commerciali.