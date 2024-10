Report, altro che TeleMeloni: un comizio a urne aperte. Nel mirino Giuli e Toti (Di lunedì 28 ottobre 2024) Sigfrido Ranucci può fare strane delle regole, può mettere in onda servizi sulle inchieste aperte in Liguria mentre in quella regione si vota? A dirlo sarà la commissione di Vigilanza Rai e saranno le eventuali istanze di valutazione disciplinare interna che saranno richieste alla Rai. Di fatto, ieri sera in prima serata su Rai Tre, nel pieno del silenzio elettorale, il conduttore (che è, sarà bene ricordarlo, anche vicedirettore ad personam di Rai Tre) ha mandato in onda una inchiesta dal titolo «Liguria nostra». A firmarlo, Luca Chianca e Alessia Marzi che richiamano nientemeno che Cosa nostra. E già dalle premesse si capisce dove va a parare Report. Iltempo.it - Report, altro che TeleMeloni: un comizio a urne aperte. Nel mirino Giuli e Toti Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Sigfrido Ranucci può fare strane delle regole, può mettere in onda servizi sulle inchiestein Liguria mentre in quella regione si vota? A dirlo sarà la commissione di Vigilanza Rai e saranno le eventuali istanze di valutazione disciplinare interna che saranno richieste alla Rai. Di fatto, ieri sera in prima serata su Rai Tre, nel pieno del silenzio elettorale, il conduttore (che è, sarà bene ricordarlo, anche vicedirettore ad personam di Rai Tre) ha mandato in onda una inchiesta dal titolo «Liguria nostra». A firmarlo, Luca Chianca e Alessia Marzi che richiamano nientemeno che Cosa nostra. E già dalle premesse si capisce dove va a parare

Report, altro che TeleMeloni: un comizio a urne aperte. Nel mirino Giuli e Toti

