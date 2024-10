Quarto 'compleanno' per il ristorante del centro, in regalo dal Cesena una maglia col numero 4 (Di lunedì 28 ottobre 2024) Grande festa ieri sera, domenica, per i quattro anni del ristorante in centro storico 'Sangiò magna&bé'. Ormai l'anniversario dell'apertura è diventato un vero evento e in una Piazza Amendola gremita di amici è intervenuto anche il vice sindaco Cristian Castorri a fare il taglio della torta. Il Cesenatoday.it - Quarto 'compleanno' per il ristorante del centro, in regalo dal Cesena una maglia col numero 4 Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Grande festa ieri sera, domenica, per i quattro anni delinstorico 'Sangiò magna&bé'. Ormai l'anniversario dell'apertura è diventato un vero evento e in una Piazza Amendola gremita di amici è intervenuto anche il vice sindaco Cristian Castorri a fare il taglio della torta. Il

Quarto 'compleanno' per il ristorante del centro, in regalo dal Cesena una maglia col numero 4

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

MANTOVA, 16 set. - Festa di compleanno per il Centro per le Famiglie di Mantova che ha festeggiato il quarto compleanno di attività. Domenica 15 settembre nel pomeriggio il Parco Baden Powell, nel ... (altramantova.it)

per Francesco Totti i festeggiamenti per il suo 48esimo compleanno sono proseguiti ieri sera a Sabaudia, a cena nel nuovo locale “Genesi, Restaurant Wine & Lounge”. Il ristorante in pieno centro, ... (latinaoggi.eu)

Era la sera del 10 settembre scorso quando la festa per il primo compleanno di una bambina è degenerata in ... Alla cena erano presenti 70 invitati, ma al centro della lite vi sarebbero due figure: il ... (today.it)