Lidentita.it - “Project Jarvis” la nuova frontiera di Google

Leggi tutta la notizia su Lidentita.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) L’ultima creazione di, nome in codice “” è stata studiata per sfruttare l’intelligenza artificiale e automatizzare le attività del Web all’interno del browser Chrome. Questo progetto sarà gestito dal modello Gemini 2.0 di, rappresenterà un nuovo strumento rivolto ai consumatori per semplificare tutte le interazioni online. Costruito sull’immaginario assistente J.A.R.V.I.S. della Marvel, “” ladiL'Identità.