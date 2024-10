Procuratore fa causa alla lotteria elettorale di Musk (Di lunedì 28 ottobre 2024) Prima mossa giudiziaria contro la controversa lotteria con cui Elon Musk regala un milione di dollari ad un elettore registrato che firma una petizione indirettamente a favore di Donald Trump. Il Procuratore distrettuale di Filadelfia (Pennsylvania) Larry Krasner, un democratico, ha intentato una causa e ha chiesto a un giudice statale di bloccarla definendola una "lotteria illegale". "America Pac e Musk stanno ingannando i cittadini", ha scritto il pm. Quotidiano.net - Procuratore fa causa alla lotteria elettorale di Musk Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 28 ottobre 2024) Prima mossa giudiziaria contro la controversacon cui Elonregala un milione di dollari ad un elettore registrato che firma una petizione indirettamente a favore di Donald Trump. Ildistrettuale di Filadelfia (Pennsylvania) Larry Krasner, un democratico, ha intentato unae ha chiesto a un giudice statale di bloccarla definendola una "illegale". "America Pac estanno ingannando i cittadini", ha scritto il pm.

