Prato, detenuto si impicca in carcere. E’ il 77esimo suicidio in cella dall’inizio dell’anno in Italia

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ottobre 2024 – Ennesimoin, il settantasettesimo in. Un uomo di 50 anni recluso nella sezione “protetti” si è tolto la vita alla Dogaia dindosi. Soccorso dopo l'allarme lanciato dal compagno di, ilsarebbe morto in ospedale. È il quarto episodio tragico che riguarda ilpratese da inizio anno, a darne notizia è il segretario generale del sindacato autonomo di polizia penitenziaria, Donato Capece, che afferma in una nota: "Questo ulterioreavvenuto neldideve far riflettere sulla condizione in cui vivono i detenuti e su quella in cui è costretto ad operare il personale di polizia penitenziaria". Questi eventi, aggiunge Capece, "oltre a costituire una sconfitta per lo Stato, spesso segnano profondamente i nostri agenti che devono intervenire.