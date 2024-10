Poker all’Isernia, la Samb si rimette in marcia (Di lunedì 28 ottobre 2024) 0 SambENEDETTESE 4 (4-3-2-1): Draghi 5; Franzese 5, Mema 5, Baba 5 (28’ st Del Bianco sv), Perrone 5 (1’ st De Filippo 5); Pellegrini 5, Ecolano 5, Antinucci 5 (7’ Pettorossi 5); Varela 5, Cascio 5 (13’ st Arzura 5); Miola 5 (20’ st Manjate 6). A disp. Cocchiarella, Nkosi, Di Biase, Bainotto. Allenatore Domenico Farrocco 5. SambENEDETTESE (4-4-2): Orsini 6; Orfano 6,5, Zini 6,5, Gennari 6,5, Kerjota 7,5 (30’ st Baldassi 6); Eusepi 7, Battista 6,5 (20’ st D’Eramo 6), Pezzola 6, Candellori 6 (1’ st Lulli 6); Guadalupi 7 (33’ st Fabbrini sv), Lonardo 8 (30’ st Toure 6). A disp. Semprini, Fabbrini, Bouha, Tataranni, Moretti. All.: Marco Mancinelli 7,5 (squalificato Ottavio Palladini). Arbitro: Flavio Barbetti della Sezione di Arezzo 6 Reti: 25’ 41’ 48’ Lonardo, 75’ Kerjota Note. Ilrestodelcarlino.it - Poker all’Isernia, la Samb si rimette in marcia Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) 0ENEDETTESE 4 (4-3-2-1): Draghi 5; Franzese 5, Mema 5, Baba 5 (28’ st Del Bianco sv), Perrone 5 (1’ st De Filippo 5); Pellegrini 5, Ecolano 5, Antinucci 5 (7’ Pettorossi 5); Varela 5, Cascio 5 (13’ st Arzura 5); Miola 5 (20’ st Manjate 6). A disp. Cocchiarella, Nkosi, Di Biase, Bainotto. Allenatore Domenico Farrocco 5.ENEDETTESE (4-4-2): Orsini 6; Orfano 6,5, Zini 6,5, Gennari 6,5, Kerjota 7,5 (30’ st Baldassi 6); Eusepi 7, Battista 6,5 (20’ st D’Eramo 6), Pezzola 6, Candellori 6 (1’ st Lulli 6); Guadalupi 7 (33’ st Fabbrini sv), Lonardo 8 (30’ st Toure 6). A disp. Semprini, Fabbrini, Bouha, Tataranni, Moretti. All.: Marco Mancinelli 7,5 (squalificato Ottavio Palladini). Arbitro: Flavio Barbetti della Sezione di Arezzo 6 Reti: 25’ 41’ 48’ Lonardo, 75’ Kerjota Note.

Poker all’Isernia, la Samb si rimette in marcia

