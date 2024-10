Puntomagazine.it - Piazza Principe Umberto: sorpreso a spacciare. Tratto in arresto un uomo

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Arrestato undalla Polizia di Stato, irregolare sul territorio per detenzione illecita di sostanze stupefacenti Nello scorso pomeriggio, la Polizia di Stato hainun 26enne tunisino, irregolare sul territorio nazionale, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.In particolare, i Falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in, hanno notato due soggetti che stavano confabulando con fare guardingo. Insospettiti dall’atteggiamento dei due, i poliziotti hanno posto in essere un servizio di osservazione che ha avuto positivo riscontro poiché, poco dopo, uno dei due uomini stava per cedere qualcosa all’altro soggetto in cambio di alcune banconote, ma l’azione criminosa è stata tempestivamente interrotta dagli operatori.