Per gli hacker un incasso di otre tre milioni

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Per la Dda di Milano le società riconducibili al gruppo diavrebbero incassato un totale di oltre 3,1di euro di "profitti illeciti", di cui oltre 2,3la sola Equalize srl. Lo scrive negli atti il pm della Dda di Milano Francesco De Tommasi (nella foto). In una integrazione del 27 settembre scorso alla richiesta di custodia cautelare, il pm sottolinea come la "predisposizione dei dossier illegali" sta andando avanti e che c’è anche il "rischio" che i dati e le informazioni prelevate vadano in mano "di agenzie straniere e che all’estero possa essere creata e detenuta una banca dati destinata a conservare le informazioni". Le nuove indagini, infatti, hanno accertato che a Londra è stata costituita una società "clone" di quella milanese, ossia la Equalize Ltd.