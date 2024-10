Orban in Georgia, Borrell: “non rappresenta la UE” (Di lunedì 28 ottobre 2024) L’Alto rappresentante Ue per la Politica Estera, Josep Borrell, ha affermato che il primo ministro ungherese Viktor Orban “non rappresenta” l’Unione europea durante la sua visita di oggi in Georgia. ANSA La presidente della Georgia, l’europeista Salomé Zourabichvili, ha rifiutato di riconoscere il risultato delle recenti elezioni parlamentari, che ha definito ‘totalmente falsificate’. Ha poi Imolaoggi.it - Orban in Georgia, Borrell: “non rappresenta la UE” Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) L’Altonte Ue per la Politica Estera, Josep, ha affermato che il primo ministro ungherese Viktor“non” l’Unione europea durante la sua visita di oggi in. ANSA La presidente della, l’europeista Salomé Zourabichvili, ha rifiutato di riconoscere il risultato delle recenti elezioni parlamentari, che ha definito ‘totalmente falsificate’. Ha poi

Orban in Georgia, Borrell: “non rappresenta la UE”

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera, Josep Borrell, ha affermato che il primo ministro ungherese Viktor Orban "non rappresenta" l'Unione europea durante la sua visita di oggi in Georgia. (Quotidiano.net)

La presidente della Georgia, ha rifiutato di riconoscere il risultato delle elezioni parlamentari, che ha definito "totalmente falsificate" Caos in Georgia dove l'esito delle elezioni ha detto chiaro e tondo che il partito filorusso del governo ... (Ilgiornaleditalia.it)

L'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera, Josep Borrell, ha affermato che il primo ministro ungherese Viktor Orban "non ... (quotidiano.net)

Il primo ministro georgiano Irakli Kobakhidze ha assicurato che l'integrazione del paese nell'Unione Europea rimane "la priorità" per Tbilisi, nonostante le forti critiche dell'opposizione, che accusa ... (ansa.it)

Il primo ministro georgiano Irakli Kobakhidze ha assicurato che l'integrazione del paese nell'Unione Europea rimane "la priorità" per Tbilisi, nonostante le forti critiche dell'opposizione, che accusa ... (ansa.it)