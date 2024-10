Nuova unità operativa complessa per accessi vascolari alla Clinica San Paolo (Di lunedì 28 ottobre 2024) La Clinica San Paolo di Aversa, accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, ha annunciato l’apertura di una Nuova unità operativa complessa specializzata negli accessi vascolari, pensata per garantire assistenza d’eccellenza ai pazienti con insufficienza renale cronica e altre patologie Casertanews.it - Nuova unità operativa complessa per accessi vascolari alla Clinica San Paolo Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) LaSandi Aversa, accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, ha annunciato l’apertura di unaspecializzata negli, pensata per garantire assistenza d’eccellenza ai pazienti con insufficienza renale cronica e altre patologie

Nuova unità operativa complessa per accessi vascolari alla Clinica San Paolo

