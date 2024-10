Morte di Aurora le chat e i documenti della famiglia della 13enne che punta il dito contro il fidanzato | Ci sono anche certificati medici

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ladi, lacaduta giovedì mattina dall’ottavo piano del palazzo dove viveva e morta dopo un volo di circa 10 metri, è convinta che dietro la tragedia ci sia ilgiovane, indagato per omicidio volontario. Sui social la sorellavittimailil 15enne, mentre i legali provano a tenere a freno la rabbia dei familiari. I quali parlano dell’aggressività del ragazzo, degli episodi di violenza,gelosia, degli scatti d’ira. Per questoconvinti che ancora non sia venuta fuori la verità su quanto accaduto la seradi. Nel pomeriggio di lunedì 28 ottobre verrà svolta l’autopsia a Pavia ‘incarico è stato affidato dal pmProcura per i minorenni di Bologna Simone Purgato al medico legale Giovanni Cecchetto, alla presenza delle parti.