Gaeta.it - Mietta a Le Iene: Un monologo toccante sulla salute mentale e l’amore per se stesse

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il recente intervento dia Leha catturato l’attenzione del pubblico e degli appassionati di musica, rivelando un messaggio profondo e significativo per tutte le donne. Durante il suo, la cantante ha condiviso una parte intima della sua vita, affrontando temi delicati come la bulimia e gli attacchi di panico. Questa testimonianza non solo è un atto di coraggio, ma rappresenta anche un invito a riflettere sull’importanza dell’accettazione di se stessi. La crescita die le sfide della fama, che ha conquistato il palcoscenico con la celebre canzone Vattene Amore, ha cominciato la sua carriera giovanissima, trovandosi a fronteggiare le pressioni e le aspettative tipiche del mondo dello spettacolo.