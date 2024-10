LiguriaPd primo partito Crolla il M5S

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) 17.45 Secondo le proiezioni in Liguria il Pd èe c'è il crollo del M5S In Liguria secondo la seconda proiezione del Consorzio Opinio per la Rai, il Pd è 27,4%, seguito da FdI con il 14,3% Al terzo posto per numero di voti la lista Bucci Presidente con l'11,8% poi la Lega con il 9%. Alleanza Verdi-Sinistra ha il 6,8%, Forza Italia il 5,9%. Orgoglio Liguria il 5,9%,Orlando presidente il 5,4%, Movimento 5 stelle 5,3%, Liguri a testa alta 1,7%, Udc 1,4%, altre 5,1%.