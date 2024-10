Lazio Lotito | Seguiamo norme per rendere competitiva Serie A incontro a novembre per il Flaminio

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) “C’è una norma dello Stato che prevede delle cose e ci atteniamo a quello che pensiamo sia funzionale per poterelaA”. Queste le parole del presidente dellaClaudio, fuori dalla FIGC al termine del consiglio federale odierno. “La scelta dei proporre alcune partite in chiaro è dettata da un fattore economico. Non tutti hanno le risorse per abbonarsi e spendere i soldi ed è una proposta per avere un po’ di appeal considerando che il tennis ha avuto un grande incremento nell’ultimo periodo. La scelta di Baroni è stata una scelta pensata – prosegue sul buon momento della– Si sente parte della famigliae si sta disimpegnando alla grande. L’allenatore deve essere esempio per i giocatori. Per la squadra deve essere come un maestro di vita.