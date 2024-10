Latina task force delle guardie ambientali | multe per oltre 10mila euro

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ottobre 2024 – Per accorgersi di quanto sia diffuso il malcostume di abbandonare i rifiuti bisogna, infatti, uscire per strada e farsi una passeggiata per la città. In viale Kennedy dove c’è la raccolta porta a porta, le buste piene d’immondizia spuntano tra le aiuole come i funghi, così come a Palazzo di Vetro e poi ci sono quelli, i cittadini, che la differenziata non va proprio di farla, caricano in auto i bustoni pieni di rifiuti e dalla Q4, Q5,Lido o daScalo, zone dove da qualche anno è in funzione il porta a porta, e li gettano nei bidoni del non recuperabile presenti in Via Caio Giulio Cesare, Via dei Volsci, Via Verdi e parallele adiacenti; per non parlare di persone provenienti da paesi limitrofi che magari lavorano a