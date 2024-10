Lanciano bottiglie di vetro contro un negozio di Piazza Vittorio e feriscono due agenti: arrestati (Di lunedì 28 ottobre 2024) Due 29enni sono stati arrestati per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Hanno lanciato bottiglie di vetro contro un negozio a Piazza Vittorio e hanno ferito due agenti intervenuti per fermarli. Fanpage.it - Lanciano bottiglie di vetro contro un negozio di Piazza Vittorio e feriscono due agenti: arrestati Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Due 29enni sono statiper resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Hanno lanciatodiune hanno ferito dueintervenuti per fermarli.

Lanciano bottiglie di vetro contro un negozio di Piazza Vittorio e feriscono due agenti: arrestati

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Capannori : tir carico di bottiglie in vetro distrutto dalle fiamme nella notte (foto)

(Firenzepost.it)

Una squadra di vigili del fuoco del comando di Lucca, supportata dall'autobotte, è intervenuta a Capannori, nella notte fra il 13 e il 14 ottobre 2024, in via Antonio Rossi per estinguere un incendio L'articolo Capannori: tir carico di bottiglie ...

Addio a Marcello Mutti - morto a 83 anni il re della passata di pomodoro : fu il primo a venderla in bottiglie di vetro

(Ilgiornaleditalia.it)

Addio a Marcello Mutti: è morto all’età di 83 anni nella sua casa a Montechiarugolo (in provincia di Parma) il re della passata di pomodoro. L’imprenditore fu il primo a venderla in bottiglie di vetro, allo scopo di dare un segnale di garanzia e ...

Palio dell'oca di Lacchiarella, lancio di bottiglie contro la protesta degli animalisti

(corriere.it)

Momenti di tensione alla manifestazione. La denuncia degli attivisti: «Non sono animali adatti alla corsa, le zampe palmate soffrono sull'asfalto» ...

Lanciano. Bottiglia di vetro spaccata in faccia a una donna in locale da ballo: è grave

(abruzzolive.tv)

Una bottiglia di vetro frantumata in testa e sul volto di una donna dominicana.

Bottiglie contro le vetrine di un negozio, Roma Capitale arresta due 29enni somali

(terzobinario.it)

Pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute oggi pomeriggio per fermare due uomini che gettavano bottiglie contro un’attività commerciale e sotto i portici di piazza Vittorio, all ...

Vestito da albero lancia bottiglie contro passanti e poliziotti: Ostacoloman arrestato alla metro Cipro

(msn.com)

Video Lanciano bottiglie Video Lanciano bottiglie

Vestito da albero ha cominciato a lanciare bottiglie prima contro i passanti e poi contro la polizia. Ostacoloman, l'uomo di 47 anni originario dell'Ucraina già noto per episodi simili accaduti ...