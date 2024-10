La Virtus fa la timida. E Attila si prende il derby (Di lunedì 28 ottobre 2024) Virtus Civitanova 52 Porto Recanati 78 : Santi 15, Montevidoni, Buccolini, Pavicevic 4, Liberati 7, De Florio, Odigie, Kiss 6, Kaba 14, Zilli 6, Luciani. All. Domizioli. Attila JUNIOR PORTO RECANATI: Mancini 8, Gamazo 26, Rapini 3, Cingolani 2, Caverni 11, Redolf 2, Cicconi Massi 12, Falaschini, Montanari 14, Ciribeni ne, Sichetti ne, Filippetti. All. Scalabroni. Parziali: 15-20, 14-14, 14-21, 9-23. Progressivi: 15-20, 29-34, 43-55, 52-78. L’Attila Junior Porto Recanati vince il derby a casa della Virtus Civitanova nella sesta giornata del campionato di basket di B Interregionale. Il successo è conquistato dalla formazione ospite al termine di una gara ben interpretata nei quattro parziali. Ilrestodelcarlino.it - La Virtus fa la timida. E Attila si prende il derby Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)Civitanova 52 Porto Recanati 78 : Santi 15, Montevidoni, Buccolini, Pavicevic 4, Liberati 7, De Florio, Odigie, Kiss 6, Kaba 14, Zilli 6, Luciani. All. Domizioli.JUNIOR PORTO RECANATI: Mancini 8, Gamazo 26, Rapini 3, Cingolani 2, Caverni 11, Redolf 2, Cicconi Massi 12, Falaschini, Montanari 14, Ciribeni ne, Sichetti ne, Filippetti. All. Scalabroni. Parziali: 15-20, 14-14, 14-21, 9-23. Progressivi: 15-20, 29-34, 43-55, 52-78. L’Junior Porto Recanati vince ila casa dellaCivitanova nella sesta giornata del campionato di basket di B Interregionale. Il successo è conquistato dalla formazione ospite al termine di una gara ben interpretata nei quattro parziali.

