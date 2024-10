Intervento urgente sull’acquedotto del Verde: 17 Comuni restano senz'acqua per due giorni (Di lunedì 28 ottobre 2024) Chieti - Interruzione della fornitura idrica prevista martedì e mercoledì nella provincia di Chieti. Un'importante riparazione all'adduttrice dell'acquedotto del Verde causerà, a partire dalle ore 9 di martedì 29 ottobre fino al mattino di mercoledì 30, disservizi in 17 Comuni della provincia di Chieti. L’Intervento si svolgerà sulla tratta che collega Casoli, Scerni e Vasto, in particolare nel comune di Archi, nella località di Sant'Amico. La Sasi, l'ente gestore idrico di Lanciano, ha reso noto che la normale fornitura di acqua sarà sospesa in diversi Comuni, tra cui Altino, Archi, Atessa, Casalbordino, Cupello, Furci, Gissi, Monteodorisio, Paglieta, Perano, Pollutri, San Buono, San Salvo (esclusi gli utenti della zona marina), Scerni, Torino di Sangro, Vasto (anch’esso escluso per la zona marina) e Villalfonsina. Abruzzo24ore.tv - Intervento urgente sull’acquedotto del Verde: 17 Comuni restano senz'acqua per due giorni Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di lunedì 28 ottobre 2024) Chieti - Interruzione della fornitura idrica prevista martedì e mercoledì nella provincia di Chieti. Un'importante riparazione all'adduttrice dell'acquedotto delcauserà, a partire dalle ore 9 di martedì 29 ottobre fino al mattino di mercoledì 30, disservizi in 17della provincia di Chieti. L’si svolgerà sulla tratta che collega Casoli, Scerni e Vasto, in particolare nel comune di Archi, nella località di Sant'Amico. La Sasi, l'ente gestore idrico di Lanciano, ha reso noto che la normale fornitura disarà sospesa in diversi, tra cui Altino, Archi, Atessa, Casalbordino, Cupello, Furci, Gissi, Monteodorisio, Paglieta, Perano, Pollutri, San Buono, San Salvo (esclusi gli utenti della zona marina), Scerni, Torino di Sangro, Vasto (anch’esso escluso per la zona marina) e Villalfonsina.

