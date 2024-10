Tpi.it - Incidente sugli per la promessa azzurra Matilde Lorenzi: la 20enne è in gravissime condizioni

Leggi tutta la notizia su Tpi.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024)per: è indello sci azzurro, è indopo una bruttissima caduta durante l’allenamento in val Senales, in Alto Adige. Lasi stava allenato sulla pista Gravand G1 quando ha perso il controllo, forse a causa degli sci che si sono divaricati, ed è finita a terra sbattendo con violenza il volto sulla neve ghiacciata, per poi finire fuori pista. La sciatrice è stata subito soccorsa e, una volta intubata dal personale sanitario, è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Bolzano. Ledel tracciato, a quanto risulta, erano in regola e le protezioni poste in modo corretto: saranno gli allenatori a chiarire con esattezza quanto accaduto. Chi èNata nel 2004,è una delle atlete più promettenti dello sci azzurro.