Il Napoli dal Lecce al Milan | parla D’Agostino

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Verso: Gaetano, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “Lobotka è un giocatore importante e mancherà contro ildomani, tuttavia Gilmour ha disputato una buona gara colsabato, in crescendo rispetto all’esordio con l’Empoli. Lo scozzese mi piace, è un degno sostituto dello slovacco e la continuità non può fargli che bene. La squadra partenopea non ha giocato così male come si dice sabato scorso”. I partenopei visti contro il“Dobbiamo sempre tener conto che ilè una squadra che si chiude molto e ormai, secondo me, l’80% delle partite contro ilsarà così: per questo, Conte deve trovare qualche alternativa di gioco in più per rendersi più imprevedibile.