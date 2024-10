Sport.quotidiano.net - Il Monza crea tanto, ma non basta. Pari in rimonta contro il Venezia

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La conoscete la “Leggenda del Vichingo“? È la storia die del, che ha in Christian Gytkjaer l’eroe capace di portare la Brianza dove non era mai stata. Quella Serie A da tenersi stretta, e per questo pomeriggi come quelli di ieri avevano un peso e un’importanza indescrivibili. Bisognava subito asciugare le lacrime, pensare al presente e a unche l’ex ds Antonelli ha costruito con giovani interessanti, che Di Francesco ha messo in campo con un modulo speculare per rendere ancora più difficile la vita a Sandro Nesta, che ha già il suo conto aperto con l’infermeria e non ha potuto fare altro che affidarsi all’undici capace di farne 3 al Bentegodi. L’approccio monzese però non è dei migliori.