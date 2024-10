Lanotiziagiornale.it - Guerre stellari, la Cina denuncia: “Gli Stati Uniti accumulano armi e studiano tecnologie per combattere anche nello spazio”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Lerischiano di non essere solo un film di fantascienza ma la realtà dei prossimi conflitti. A lasciarlo intendere è ladelladi Xi Jinping, per bocca del portavoce del Ministero degli affari esteri del Paese asiatico Lin Jian, che ha esortato glidi Joe Biden a smettere di accumularee di effettuare preparativi militari. La settimana scorsa l’agenzia Bloomberg ha riferito, citando la US Space Force, che Washington prevede di lanciare nel 2025 le primeprogettate per sopprimere i satelliti die Russia. “Esortiamo glia porre fine all’accumulo die ai preparativi militari”, ha detto Lin.