Georgia, migliaia in piazza contro il governo dopo l’elezione «rubata». La presidente accusa la Russia: «Guerra ibrida, l’Ue vigili» – Foto e video (Di lunedì 28 ottobre 2024) migliaia di persone sono scese in piazza al calare della sera su Tbilisi, la capitale della Georgia, all’indomani della “certificazione” da parte delle autorità di governo della vittoria del partito filorusso Sogno Georgiano (già al governo) alle elezioni politiche svoltesi sabato. La manifestazione era stata convocata ieri dalle opposizioni e dalla stessa presidente del Paese Salome Zourabichvili per protestare a gran voce contro i presunti brogli, minacce e irregolarità di varia natura che avrebbero distorto l’esito del voto. In piazza sventolano bandiere della Georgia e dell’Unione europea e risuona l’inno nazionale, proprio come nei lunghi mesi di proteste di piazza contro l’approvazione della legge sugli agenti stranieri – bollata dall’opposizione “legge russa” – volta a rendere la vita impossibile alle organizzazioni della società civile finanziate dall’estero. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di lunedì 28 ottobre 2024)di persone sono scese inal calare della sera su Tbilisi, la capitale della, all’indomani della “certificazione” da parte delle autorità didella vittoria del partito filorusso Sognono (già al) alle elezioni politiche svoltesi sabato. La manifestazione era stata convocata ieri dalle opposizioni e dalla stessadel Paese Salome Zourabichvili per protestare a gran vocei presunti brogli, minacce e irregolarità di varia natura che avrebbero distorto l’esito del voto. Insventolano bandiere dellae dell’Unione europea e risuona l’inno nazionale, proprio come nei lunghi mesi di proteste dil’approvazione della legge sugli agenti stranieri – bollata dall’opposizione “legge russa” – volta a rendere la vita impossibile alle organizzazioni della società civile finanziate dall’estero.

