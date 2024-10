Quotidiano.net - Gaza: Hamas apre a tregua con Israele. Libano: continuano gli attacchi aerei incrociati

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ottobre 2024 – Potrebbe essere il momento della svolta: nella giornata in cui è prevista la ripresa dei negoziati a Doha per il cessate il fuoco a, un funzionario diha fatto sapere che il gruppo palestinese è aperto a un accordo dicon. “La condizione è che Benjamin Netanyahu rimanga impegnato su quanto già concordato”, ha sottolineato Husam Badran. Anche l’Egitto è pronto a chiedere due giorni die uno scambio limitato di ostaggi, così da garantire un “cessate il fuoco completo”. Ma nel frattempo, le operazioni nella Striscia. Almeno 11 palestinesi sono rimasti uccisi in un raid israeliano sul campo profughi di Shati, nel nord della regione. A riportarlo è l’agenzia di stampa Wafa, che aggiunge che ad essere colpite sono state delle scuole che ospitavano sfollati.