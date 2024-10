Francesco Totti torna da Miami con Noemi e l’amara sorpresa in aeroporto | chi c’era ad attenderli

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024), bruttaall’. Da giorni non si parla che del flirt dell’ex calciatore della Roma con la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli. Avrebbe potuto essere uno dei tanti gossip lanciati nell’etere dall’industria acchiappaclick, se non fosse che la diretta interessata ha confermato tutto. Così in tanti ora attendono di scoprire come si comporterà la compagna del Pupone dopo che il (presunto?) tradimento è diventato di dominio pubblico.Bocchi appare imperturbabile e, almeno per quanto riguarda la reazione pubblica, non sembra miminamente ‘in crisi’. Sulla vicenda è stata tirata in ballo anche la figlia di, Chanel, protagonista di alcuni scatti con la compagna del fratello Cristian che hanno fatto discutere.