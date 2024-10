Francesca morta schiacciata dal cancello davanti alla mamma, aveva 10 anni

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tragedia in provincia di Avellino, dove una bambina di soli dieciD’Arienzo, ha perso la vitada un pesantein ferro in una casa di campagna situata tra i comuni di Fontanarosa e Sant’Angelo all’Esca. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio, trasformando una giornata come tante in un dramma devastante per la famiglia e la comunità locale. Secondo le prime ricostruzioni,, rientrata con la madre e i due fratelli, si era offerta di aprire ilall’ingresso della proprietà. Un gesto innocente che si è rivelato fatale: la pesante struttura in ferro zincato è uscita dai binari, travolgendo la bambina.