F1 qualifiche sprint e gara sprint GP Brasile 2024 | programma date e diretta tv

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La F1 saluta Città del Messico e raggiunge il circuito di Interlagos, che ospita il Gran Premio del. Si tratta del ventunesimo e quartultimo appuntamento per la stagionedel Circus. Sulla griglia non è presente un pilota brasiliano, ma i tifosi locali hanno sempre acclamato Lewis Hamilton come se fosse eroe di casa. La terra di Ayrton Senna, con i suoi appassionati da sempre calorosi, è pronta a diventare palcoscenico del quinto weekenddella stagione. Team e piloti hanno già affrontato unanelle ultime settimane, con il format che è stato utilizzato anche ad Austin, nel Gran Premio degli Stati Uniti. Il weekend, intra l’1 e il 3 novembre, vedrà i protagonisti del paddock seguire unazione serrata composta da una sessione di prove libere, duee infine due gare.