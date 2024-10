F1 GP Messico Sainz | Volevo un’ultima vittoria prima di andare via dalla Ferrari

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) “Grazie! E’ incredibile vedere questo pubblico, ho sentito il loro supporto per tutto il weekend. Ho la sensazione di avere molti fan qui e mi hanno dato tutta la forza per fare un weekend del genere.molto questo risultato e ne avevo bisogno, per me stesso,centrare questo obiettivo“. Queste le parole di Carlosdopo laottenuta nel Gran Premio del. “Era da tanto tempo chediviae riuscirci qui, davanti a questo pubblico, è davvero incredibile. Mancano quattro gare e voglio godermele, se dovesse presentarsi un’altra opportunità, cercherò di centrarla”. Poi: “In partenza ero un po’ infastidito di aver perso laposizione e ho pensato di dover sorprendere Verstappen in qualche modo, perché lui è difficilissimo da superare e l’ha dimostrato molte volte.