Liberoquotidiano.it - "Ecco come hanno sbagliato un rigore a porta vuota": Giannini fa a pezzi la sinistra

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Massimoattacca senza se e senza ma il centroa Otto e Mezzo. La sconfitta in Liguria è di quelle che bruciano. Una sconfitta cocente e soprattutto inaspettata. Il Pd ha attaccato con tutte le sue forze il centrodestra usando la retorica manettara sfruttando l'inchiesta sull'ex governatore Giovanni Toti accusato di corruzione. A quanto pare però il veleno manettaro non è servito ed è arrivata la prima sconfitta di questo tris di regionali che inizia oggi in Liguria e si chiuderà a metà novembre con il voto in Emilia Romagna e Umbria. Enon usa giri di parole: "Il centroha fallito un. E lo ha fallito perché non è squadra una coalizione che non c'è e che non esiste. Il campo largo di fatto non esiste da tempo e questo stato effimero a livello nazionale si sente anche su base regionale.