Dramma nella famiglia Vip, la bimba muore dopo il parto

Attrice e cantante conosciuta in tutto il mondo, Demi Lovato sta attraversando un brutto periodo. Sua sorella Madison Rose De La Garza, harito una bambina che è deceduta subito. Ilè accaduto un mese fa, ma laha deciso di rendere pubblico solo ora la tragica notizia. Tra le sue Instagram stories la cantante e attrice ha omaggiato la nipotina che ha potuto abbracciare prima dell'ultimo respiro. Lutto per Deemi Lovato Demi Lovato è in lutto per la tragica scomparsa della nipote, la piccola Xiomara, figlia di sua sorella Madison Rose De La Garza, 22anni, attrice conosciuta per il ruolo di Juanita Solis in Desperate Housewives.