Cultweb.it - Cosa rappresenta la Statua della Libertà, simbolo di New York?

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Dal 28 ottobre 1886, giorno in cui è stata inaugurata, ladomina con la sua figura imponente il porto di Newe l’entrata alla città dal mare. Maeffettivamente e per quale motivo diverse generazioni di immigrati hanno visto in lei un segno di speranza per un futuro migliore? Realizzata dallo scultore francese Frédéric Auguste Bartholdi, laraffigura una donna, allegoriaLibertas, divinità romana, che tiene in mano una torcia e una tavola con incisa la dataDichiarazione d’Indipendenza. Ai suoi piedi, una catena spezzata simboleggia la liberazione dalla tirannia.