Cosa c'è di strano nel rinvio di Bologna-Milan? (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ieri il derby corso tra Ajaccio e Bastia è stato sospeso per un motivo e rimandato per un altro. Nonostante il divieto di trasferta per i i tifosi ospiti che vige ormai da più di dieci anni, un gruppo di tifosi del Bastia è riuscito a entrare all'interno dello stadio Michel Moretti di Ajaccio. E quando, al 42' minuto di gioco, qualcuno ha deciso di buttare una bomba carta dove si diceva si fossero messi, la situazione ha iniziato a surriscaldarsi. Urla, grida, spintoni, polizia in tenuta antisommossa. Alla fine l'arbitro è stato costretto a sospendere la partita in attesa che le cose tornassero alla normalità. Le squadre sono tornate negli spogliatoi per evitare ulteriori problemi di sicurezza ma, nell'attesa, sulla Corsica si è abbattuto un diluvio torrenziale.

Cosa c'è di strano nel rinvio di Bologna-Milan?

