Codacons Campania, il professore Enrico Marchetti premiato come "salernitano doc" (Di lunedì 28 ottobre 2024) Grande soddisfazione per il Codacons Campania: oggi pomeriggio al Comune di Salerno il professore Enrico Marchetti riceverà il riconoscimento di "salernitano Doc". L’iniziativa, promossa dall’Associazione Salernitani DOC e dal suo presidente Massimo Staglioli, celebra il contributo di Marchetti Salernotoday.it - Codacons Campania, il professore Enrico Marchetti premiato come "salernitano doc" Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Grande soddisfazione per il: oggi pomeriggio al Comune di Salerno ilriceverà il riconoscimento di "Doc". L’iniziativa, promossa dall’Associazione Salernitani DOC e dal suo presidente Massimo Staglioli, celebra il contributo di

Codacons Campania, il professore Enrico Marchetti premiato come "salernitano doc"

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lo afferma Enrico Ditto, noto imprenditore campano, sottolineando come la Zona Economica Speciale (ZES) in Campania sia leva cruciale per lo sviluppo economico della regione e dell’intero Mezzogiorno. (napolivillage.com)

Campania. Il Codacons ha inviato una segnalazione alla Corte dei Conti e all’Autorità Anticorruzione chiedendo di aprire una indagine sull’utilizzo dei fondi legati al Pnrr da parte di alcuni Comuni ... (vocedistrada.it)

L’Ospedale Santobono Pausilipon di Napoli ha indetto un concorso per infermieri pediatrici. Si selezionano 20 risorse a tempo indeterminato. Ecco il bando e tutti i dettagli utili Leggi ... (ticonsiglio.com)

“Ampio risalto è stato attribuito dagli organi di stampa, alcuni giorni addietro, alla segnalazione, inviata dall’associazione per la difesa dei consumatori Codacons, relativa a talune ... (immediato.net)

Le pensioni minime aumentano di tre euro, passando da 614,77 euro a 617,9 euro. Il Codacons: “Un incremento che basterà appena ad acquistare un pacchetto di caramelle”. Pensioni minime aumentate di 3 ... (metropolitanmagazine.it)