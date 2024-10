Quotidiano.net - Chi ha sparato a Emanuele Tufano? Domani l’autopsia per risalire alla pistola del killer

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Napoli, 28 ottobre 2024 - Avrebberoper difendersi i due minorenni indagati nell’ambito dell’omicidio di, il 15enne ucciso da un colpo diesploso durante un conflitto a fuoco tra bande rivali nel centro di Napoli. Lo sostiene il legale due due ragazzini di 15 e 17 anni, entrambi feriti durante la guerriglia avvenuta nella notte tra il 23 e il 24 ottobre nella zona di Corso Umberto I. Al momento, i due ragazzi risultano indagati solo per possesso di armi e non per l’omicidio. Questo perché, molto probabilmente, non è ancora chiaro da quale delle cinque pistole – stando a quanto ricostruito attraverso le ogive dei proiettili ritrovate sul posto – che hannoquella notte sia arrivato il colpo mortale.