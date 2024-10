Quotidiano.net - Chef in Camicia. Il team creativo si espande

(Di lunedì 28 ottobre 2024)IN, il food experiences media italiano, sta andando controcorrente promuovendo un approccio che abbraccia il concetto di flessibilità proprio in un periodo in cui la flessibilità lavorativa è sotto esame con molte aziende multinazionali che stanno tornando progressivamente all’adozione di dinamiche di lavoro tradizionali. Infatti, l’azienda che offre esperienze omnichannel a una community di oltre cinque milioni di persone ha avviato un piano di assunzioni. Il(nella foto a destra) diinè cresciuto molto negli ultimi anni, arrivando ora a contare oltre venti persone.inè infatti sempre alla ricerca di nuovi talenti che siano curiosi di unirsi al: sono state appena aperte nuove posizioni per content editor (copy) ed event manager, invitando professionisti appassionati e creativi a unirsi a una realtà in continua crescita.