Sport.quotidiano.net - Cecchi non basta: Zenith ko col Fiorenzuola

(Di lunedì 28 ottobre 2024) CALCIO SERIE D Si interrompe sul campo della mini-striscia positiva dellaPrato. I piacentini si impongono per 2-1 al termine di una partita maschia, raggiungendo proprio i pratesi a quota 8 punti, a ridosso della zona play out del girone D di serie D. Primo tempo avaro di emozioni. Le due squadre si affrontano a viso aperto, con grande carattere e con grande grinta. Scontri accesi un po’ in ogni zona del campo, su un terreno non certo perfetto, che con il passare dei minuti diventa sempre più pesante e rende difficili le trame di gioco. Ne viene fuori una prima frazione di gara con pochissime emozioni. Da segnalare al 13’ una spizzicata di Mertiri per Vezzi che si libera al tiro, ma conclude centralmente. Al 22’ ancora Vezzi, stavolta su assist di Rosi, cerca la porta e trova le braccia del portiere di casa Gilli, sempre attento in copertura.