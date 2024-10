Lanazione.it - Case Erp alla Migliarina: "Non si tocchi il parco"

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La protesta dei cittadini dellache non vogliono alloggi popolari al posto di une di un’area a verde diventa un caso politico a sinistra. La contestazione non riguarda tanto quella di fare alloggi popolari (ci mancherebbe), quanto quella della scelta del luogo. Preoccupazione viene espressa dal Pd viareggino che invita a ristrutturare alloggi già esistenti prima di realizzarne altri in aree verdi. "Questa scelta – dicono i vertici locali del Pd – appare discutibile, poiché in città esiste già un numero significativo di abitazioni popolari non assegnate o in condizioni di degrado che necessitano di interventi di ristrutturazione". Il Pd riporta che secondo i dati dell’Osservatorio Sociale della Regione Viareggio dispone di 50,9 alloggi Erp ogni 1.000 famiglie. "Un dato – spiegano – ben superioremedia regionale di 30,3.