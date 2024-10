Anteprima24.it - Casapesenna, inaugurata comunità per minori in area penale: è un bene confiscato ai Casalesi

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiE’ stataoggi a(Caserta) la “perin”, realizzata in unalla camorra, in particolare all’esponente del clan deiSalvatore Nobis, ex luogotenente di Michele Zagaria, il boss che proprio aè nato e ha trascorso parte della sua latitanza fino alla cattura nel dicembre 2011. Il, situato in via Genova, è stato trasformato in unaalloggio perin, totalmente attrezzata per poter ospitare otto ragazzi; una struttura pensata per rispondere alle esigenze del centro di Giustiziale della Regione Campania per il trattamento diin