Capo Plaza annuncia la versione deluxe dell'album Ferite

Capo Plaza ha annunciato una nuova versione deluxe del suo album Ferite, già certificato platino Dopo l'annuncio del nuovo singolo Borse Hermès uscito il 25 ottobre, Capo Plaza ha annunciato una nuova versione deluxe del suo album Ferite che, uscito a maggio 2024, ha debuttato al n. 1 della classifica ufficiale Fimi/Gfk , ha raggiunto la certificazione Platino e si è confermato nel momento dell'uscita il miglior debutto su Spotify nel 2024 con 13 brani nella Top20 e tutte le canzoni nelle Top50 e quasi 10 milioni di streaming in un solo giorno. Con questo lavoro Capo Plaza mostra ancora di più la sua posizione di punta nella scena musica italiana che vanta 73 Dischi di Platino e 36 oro e una naturale evoluzione artistica di uno dei re dell'urban italiano capace comunque di mantenere sempre un suo stile unico.

Capo Plaza torna con il nuovo singolo "Borse Hermès" il 25 ottobre. L'artista, forte di 73 dischi di platino, annuncia due concerti nel 2025 dopo il successo dell'album "Ferite".

