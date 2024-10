Bucci o Orlando, chi sarà governatore?

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) 15.00 Alle 15 urne chiuse in Liguria per il voto del Presidente e dell'Assemblea legislativa, dopo l'inchiesta giudiziaria che ha portato alle dimissioni dell'exToti. Oltre 1,3 milioni i cittadini chiamati al voto. Nove i contendenti alla presidenza della Regione,tra loro Marco,attuale sindaco di Genova ed ex commissario per la ricostruzione del Ponte Morandi, sostenuto dal Centrodestra, e Andrea,ex Guardasigilli ed ex ministro del Lavoro,sostenuto dal Centrosinistra