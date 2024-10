Borsa Italiana oggi | apertura positiva FTSE MIB in rialzo dello 084%

Borsa Italiana oggi: apertura positiva, FTSE MIB in rialzo dello 0,84% (Di lunedì 28 ottobre 2024) La Borsa Italiana apre la settimana con slancio positivo, mostrando segnali di ripresa dopo una settimana di consolidamento. Alle ore 9:43 di oggi, lunedì 28 ottobre 2024, il principale indice FTSE MIB segna un rialzo dello 0,84%, attestandosi a quota 34.949,51 punti. Panoramica dei principali indici L'ottimismo si estende anche agli altri indici di Piazza Affari: FTSE All Share: +0,79% a 37.102,84 punti FTSE Mid Cap: +0,41% a 47.267,66 punti FTSE Star: +0,31% a 46.734,15 punti FTSE Small Cap: +0,11% a 28. Quotidiano.net - Borsa Italiana oggi: apertura positiva, FTSE MIB in rialzo dello 0,84% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 28 ottobre 2024) Laapre la settimana con slancio positivo, mostrando segnali di ripresa dopo una settimana di consolidamento. Alle ore 9:43 di, lunedì 28 ottobre 2024, il principale indiceMIB segna un0,84%, attestandosi a quota 34.949,51 punti. Panoramica dei principali indici L'ottimismo si estende anche agli altri indici di Piazza Affari:All Share: +0,79% a 37.102,84 puntiMid Cap: +0,41% a 47.267,66 puntiStar: +0,31% a 46.734,15 puntiSmall Cap: +0,11% a 28.

Borsa Italiana oggi: apertura positiva, FTSE MIB in rialzo dello 0,84%

