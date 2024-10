Basket serie A2 | Libertas, accolto il ricorso: PalaMacchia squalificato solo per una giornata (Di lunedì 28 ottobre 2024) Una buona notizia in casa Libertas. La Corte sportiva d’appello ha parzialmente accolto il reclamo contro le due giornate di squalifica del PalaMacchia che erano state inflitte alla società amaranto dopo il match perso contro Cantù. Lo stop è stato quindi ridotto solamente a un turno e questo Livornotoday.it - Basket serie A2 | Libertas, accolto il ricorso: PalaMacchia squalificato solo per una giornata Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Una buona notizia in casa. La Corte sportiva d’appello ha parzialmenteil reclamo contro le due giornate di squalifica delche erano state inflitte alla società amaranto dopo il match perso contro Cantù. Lo stop è stato quindi ridotto solamente a un turno e questo

Basket serie A2 | Libertas, accolto il ricorso: PalaMacchia squalificato solo per una giornata

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Con una nota stampa la Pallacanestro Forlì 2.015 comunica che per motivi legati allo svolgimento di eventi fieristici la partita di campionato di serie A2 2024-25 Unieuro Forlì ... (pianetabasket.com)

I risultati di tutte le partite e la classifica aggiornata della regular season della Serie A2 2024/2025 di basket ... Carpegna Prosciutto Basket Pesaro 4pt (2V, 5P) HDL Nardò Basket 4pt (2V, 4P) ... (sportface.it)

Libertas Livorno 1947: Adrian Banks 20 (6/9, 1/5), Nazzareno Italiano 18 (4/6, 3/6), Tommaso Fantoni 12 (5/6, 0/0), Quinton Hooker 10 (5/10, 0/3), Gregorio Allinei 8 (1/2, 2/4), Ariel Filloy 6 (0/0, 2 ... (basketmarche.it)

Per la 7ª giornata della Serie A2 LNP Old Wild West, al PalaPentassuglia va in scena il derby pugliese tra Valtur Brindisi e HDL Nardò basket. Arbitri dell'incontro saranno i signori Antonio Giunta, ... (pianetabasket.com)

La Sardegna Marmi Cagliari si tuffa nell'abbraccio del PalaRestivo e va all'assalto della Libertas Moncalieri, avversaria della formazione di Staico nel quarto turno della Serie A2 Femminile di basket ... (unionesarda.it)