Bari sotto la città (Di lunedì 28 ottobre 2024) Sabato 02 ore 17.30 appuntamento con “Bari sotto la città” . Un percorso attraverso i secoli, dalla città imperiale romana a quella rinascimentale, documentato dalle evidenze architettoniche e archeologiche che attestano la millenaria storia di Bari. Partendo dalle perdute mura bizantine Baritoday.it - Bari sotto la città Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Sabato 02 ore 17.30 appuntamento con “la” . Un percorso attraverso i secoli, dallaimperiale romana a quella rinascimentale, documentato dalle evidenze architettoniche e archeologiche che attestano la millenaria storia di. Partendo dalle perdute mura bizantine

Bari sotto la città

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Facebook WhatsApp Twitter Il sottopassaggio pedonale della stazione ferroviaria di Avezzano, che collega l’area dei binari a Piazzale Kennedy e piazza Matteotti, si trova attualmente in una situazione di grave pericolo. Questa sera, i ... (Gaeta.it)

Le campane che suonano a festa in tutta la città. E poi la sfilata in centro dei cavalieri del Santo Sepolcro e ancora gli alabardieri con il sindaco e il prefetto sotto l'Arengario. È uno spettacolo insolito quello che in questo pomeriggio di ... (Monzatoday.it)

Mentre nel mondo predomina il caos, c’è una città affacciata sul Mar Adriatico, nella quale si sta muovendo qualcosa. Quella città è Bari. La stessa città che D’Annunzio descrive come “la città del ma ... (msn.com)

Nel dossier che annualmente fotografa le performance ambientali dei 106 capoluoghi di provincia, le città pugliesi restano nella parte bassa della classifica ... (baritoday.it)

Il Bari Calcio non è solo una squadra di calcio per la città di Bari e i suoi tifosi. Se ci pensi, la sua storia è una sorta di racconto di alti e bassi che ha lasciato un ... (tuttobari.com)