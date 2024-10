Gaeta.it - Autopsia su Aurora: nuovi sviluppi nel caso della tredicenne precipitata a Piacenza

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’inchiesta sulla tragica morte di, lavittima di una caduta dal balcone di un palazzo a, si intensifica con l’esecuzione dell’. Questo incontro cruciale si svolgerà nel pomeriggio di oggi a Pavia e sarà condotto dal medico legale Giovanni Cecchetto, su incarico del pmProcura per i minorenni di Bologna, Simone Purgato. La presenza delle parti coinvolte all’evento giuridico mostra l’importanza dell’accertamento scientifico per chiarire i misteri che circondano la tragica vicenda. Dettagli dell’Il delicato processo autoptico viene svolto con la massima attenzione. L’incarico non solo si limiterà a stabilire la causamorte, ma è stato formulato con un quesito che abbraccerà anche vari aspetti legati al comportamentoragazza prima del tragico evento.