Aumento del prezzo del gas, Italia prima in Europa nel primo semestre 2024

L'Italia è prima in Europa per quanto riguarda l'Aumento dei prezzi del gas domestico nel primo semestre del 2024. A rivelarlo sono gli ultimi dati Eurostat che assegnano al Bel Paese un +16% su base annua, con la percentuale che scende di poco, ma resta comunque alta, anche in altri Stati come la Francia, +13%, e la Romania, +7%. Migliore, invece, l'andamento del prezzo dell'elettricità.

prezzo del gas in Europa

Così come rivelato da Eurostat, il prezzo del gas medio in Europa nei primi sei mesi del 2024 è sceso del 7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, passando cioè da 11,9 euro per 100 kWh a 11 euro per 100 kWh. Il dato odierno si conferma in decrescita anche rispetto alla seconda metà del 2023, meno 2%.

Aumento del prezzo del gas, Italia prima in Europa nel primo semestre 2024

