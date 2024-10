Vybes commuove lo studio di Amici 24 con Blu Celeste, Rudy Zerbi in lacrime: “Hai cantato con il cuore” (Di domenica 27 ottobre 2024) Vybes ha emozionato tutto lo studio di Amici 24 con l'esibizione sulle note di Blu Celeste di Blanco. Il cantante, con il compito assegnatogli da Lorella Cuccarini, ha fatto piangere anche Rudy Zerbi. Fanpage.it - Vybes commuove lo studio di Amici 24 con Blu Celeste, Rudy Zerbi in lacrime: “Hai cantato con il cuore” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 27 ottobre 2024)ha emozionato tutto lodi24 con l'esibizione sulle note di Bludi Blanco. Il cantante, con il compito assegnatogli da Lorella Cuccarini, ha fatto piangere anche

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vybes commuove lo studio di Amici 24 con Blu Celeste, Rudy Zerbi in lacrime: “Hai cantato con il cuore” - Una persona a lui ... in studio: Rudy Zerbi in lacrime, la critica di Anna Pettinelli "Quando uno fa piangere Rudy, poi viene eliminato": con queste parole Maria De Filippi ha spezzato il silenzio ... (fanpage.it)

Vybes incanta il pubblico di Amici 24: l’emozione di Rudy Zerbi e i complimenti di Lorella Cuccarini - Vybes commuove il pubblico di Amici 24 con una toccante reinterpretazione di "Blu Celeste", suscitando emozioni intense e lacrime nei giudici, in particolare Rudy Zerbi. (ecodelcinema.com)

Amadeus super-giudice, Vybes che fa commuovere Rudy Zerbi: le anticipazioni di Amici del 27 ottobre - Tutto pronto per il pomeridiano di Amici. Domenica 27 ottobre su Canale 5 torna il talent di Maria de Filippi con tante e succose novità. Chi resta e chi lascia la scuola? (msn.com)

Amici 24, si accende la discussione tra Vybes e Trigno: ecco cos’è successo tra i due - Successivamente si vede il cantautore raggiungere Vybes in camera da letto. I due allievi del talent show di Maria De Filippi discutono animatamente: T a V: oh ti devi calmare, ti devi veramente ... (isaechia.it)