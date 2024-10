Volley A2, a Brescia piacciono i tie break: sorriso con Siena (Di domenica 27 ottobre 2024) Ancora tie break, stavolta vittorioso. Il Gruppo Consoli Brescia combatte e fa sua la sfida contro Siena 2-3 (25-23; 25-20; 25-27; 20-25; 10-15) in rimonta. Emma Villas subisce in avvio il buon ritmo di Brescia che però dilapida il vantaggio accumulato sia nel primo che nel terzo set e regala Bresciatoday.it - Volley A2, a Brescia piacciono i tie break: sorriso con Siena Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ancora tie, stavolta vittorioso. Il Gruppo Consolicombatte e fa sua la sfida contro2-3 (25-23; 25-20; 25-27; 20-25; 10-15) in rimonta. Emma Villas subisce in avvio il buon ritmo diche però dilapida il vantaggio accumulato sia nel primo che nel terzo set e regala

Secondo successo per la Saturnia - vittoria al tie break al PalaCatania contro Brescia - La Cosedil Saturnia Acicastello bagna con una vittoria l'esordio casalingo al PalaCatania: un match durato oltre due ore che ha visto i padroni di casa soffrire in avvio ed andare sotto 2-0 per poi regolare l'avversario al tie break e quindi ...

Volley A2 - due partite e due tie break : Brescia perde contro Aci Castello - Seconda sfida della stagione e secondo tie break. Il Gruppo Consoli Brescia perde a casa di Aci Castello 3-2 (22-25; 18-25; 25-19; 25-17; 15-9) dopo aver cavalcato una importante rimonta. "Abbiamo disputato una buona partita per due set, poi siamo ..."

